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- Nüfus müdürlüklerinden, YKS'ye girecekler için karar
Nüfus müdürlüklerinden, YKS'ye girecekler için karar
Tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri, 6 Haziran Cumartesi günü açılacak.
- AA
- 05.06.2020 - 11:07
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacak."