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    Nüfus müdürlüklerinden, YKS'ye girecekler için karar

    Tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri, 6 Haziran Cumartesi günü açılacak.
    • AA
    • 05.06.2020 - 11:07
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    Nüfus müdürlüklerinden, YKS'ye girecekler için karar

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacak."

     

     

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