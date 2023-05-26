Nurdağı'ndaki çelik konstrüksiyon çarşının yüzde 75'i bitti İş yerleri yıkılan depremzedeler için yapılan ve 133 dükkan ile çelik konstrüksiyondan oluşan çarşının inşasının yüzde 75'i tamamlandı. Çarşı, kısa sürede sahiplerine teslim edilecek…

DHA Asrın felaketini yaşayan illerden biri de Gaziantep’ti… Özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde büyük yıkım oldu. Yaralar sarılıyor Yüzlerce insanın yitip gittiği depremler sonrası, devlet yaraları sarmak için büyük mücadeleye başladı. Amaç, hem evlerinden hem de işlerinden olan depremzedeleri kalıcı konutlara yerleştirmek, yeniden işlerinin başında görmek… İş yerleri yıkılan depremzedeler için çarşı yapılıyor Bunun için de Gaziantep Valiliği koordinasyonunda İpekyolu Kalkınma Ajansı'nca iş yerleri yıkılan depremzedeler için çarşı inşası başlatıldı. Çarşının yüzde 75'i tamamlandı 7 bin metrekare alanda, 16 blok, 133 dükkan ve çelik konstrüksiyondan oluşan çarşının yüzde 75'i tamamlandı. Çarşı, kısa sürede sahiplerine teslim edilecek…