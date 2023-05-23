Nurdağı'ndaki köy evlerine depremzede aileler yerleşti Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerine depremzede aileler yerleşti, yaşam başladı. Depremzede aileler, “Bu kadar beklemiyorduk, çok iyi” diyor.

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Asrın felaketini yaşayan illerden biriydi Gaziantep…

Aradan 3,5 ay geçti, yaralar hızla sarılmaya başlandı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerine depremzede aileler yerleşti…

“Bir eve ne gerekiyorsa onu verdiler…”

Yaşamın sürdüğü köy evlerinin sakinleri, hayatlarından memnun…

“Felaketten sonra devletimiz sağ olsun evi kısa bir sürede tamamladı, güzel bir şekilde teslim etti.” diyen bir depremzedeye diğeri “Bir eve ne gerekiyorsa onu verdiler…” ifadeleriyle eşlik etti.

"Onlar en iyisine layık"

Bölgeden görüntüleri yayınlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Onlar en iyisine layık… ‘Ne gerekiyorsa’ yaptık, yapıyoruz, yapacağız.” notunu düştü.

"Bu kadar beklemiyorduk, çok iyi"

Görüntülerde yer alan depremzedelerin “Odalar kullanışlı, geniş ve ferah… Rahat ediyorsun… Çok huzurluyuz, ailecek yaşıyoruz. Yapılan evler, buranın dokusuna sadık kalınarak yapılmış. Tam bir köy evi gibi… Bu kadar beklemiyorduk, çok iyi. Bu evleri 45 günde yapmak mucize… Devlet de bu mucizeyi gerçekleştirdi.” ifadeleri ise dikkat çekti.