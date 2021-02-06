Nusaybin'de fazla yüklenme nedeniyle elektrik trafosu patladı
Aşırı kaçak elektrik kullanımı nedeniyle patlayan trafolar arasına bir yenisi daha eklendi.
- Haber Merkezi
- 06.02.2021 - 13:09
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik şirketine ait trafo kabini patladı.
Aşırı yüklenme nedeniyle yaşanan patlamanın ardından alevler yükselmeye başladı.
İTFAİYE GİTTİ SÖNDÜRDÜ
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ve Elektrik Arıza hattına bilgi verildi.
Bölgeye gelerek elektriği kesen itfaiye ekipleri, elektrik kabinindeki yangına müdahale etti.
AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE..
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Kaçak elektrik kullanımı nedeniyle aşırı yüklenmelerin olduğu trafolar, zaman zaman patlıyor.