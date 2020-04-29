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    Nusaybin’de kaçak kullanımı önleyen pano yakıldı

    Nusaybin’de kaçak kullanımı önleyen pano yakıldı

    Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verilen panoya, itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
    • İHA
    • 29.04.2020 - 13:01
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    Nusaybin’de kaçak kullanımı önleyen pano yakıldı

    Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Devrim Mahallesi'nde, çok sayıda konuta enerji dağıtan ve kaçağı önleyen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon panosu, aktif durumdayken ateşe verildi.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, yanan panoya müdahale ederek söndürdü.

    Öte yandan polis, olayla ilgili inceleme başlatırken Dicle Elektrik ekipleri de zarar gören panonun yerine yenisini yerleştirmek için çalışma başlattı.

    Nusaybin’de kaçak kullanımı önleyen pano yakıldı

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