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    Nusaybin'de polis, gençlerle futbol oynadı

    Sosyal mesafeli futbolun ardından polisler, gençlere maske ve eldiven hediye etti.
    • AA
    • 15.05.2020 - 16:22
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    Nusaybin'de polis, gençlerle futbol oynadı

    15-20 yaş arası gençler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun aradan sonra sokağa çıkabildi.

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde de sokağa çıkmaları kısıtlanan gençler, uzun bir aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

    Bazı gençler, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yakınlarında sosyal mesafe kuralına uyarak futbol oynadı.

    POLİS, GENÇLERLE FUTBOL OYNADI

    Gençleri gören polis ekipleri de onlara katıldı. Gençlerle polislerin futbol oynadığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

    Polis ekipleri, daha sonra gençlere maske ve eldiven hediye etti, sağlıkları için evde kalmaları çağrısında bulundu.

    Nusaybin'de polis 15-20 yaş arası gençlerle futbol oynadı VİDEO

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