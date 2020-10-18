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    Ocağı açık unutunca polisten yardım istedi

    Sivas’ta polis ekipleri, bir vatandaşın ‘Ocağı açık unuttum, evimin doğalgaz vanasını kapatır mısınız’ isteğini geri çevirmedi.
    • İHA
    • 18.10.2020 - 11:44
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 11:44
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    Ocağı açık unutunca polisten yardım istedi

    Sivas kent merkezi Akdeğirmen Mahallesi Bezirci Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaş, evde bulunan ocağı açık unutarak çıktığını söyleyerek 112 çağrı merkezinden yardım istedi.

    Çağrı merkezi görevlileri gelen yardım çağrısını polis ekiplerine bildirdi.

    POLİS VANAYI KAPATTI

    Polis ekipleri, evin bulunduğu apartmana gelerek evin dışarısında bulunan doğalgaz vanasını kapattı.

    Ev sahibi ise yardımına koşan polis ekipleriyle cep telefonuyla iletişime geçerek teşekkür etti.

    Sivas’ta ocağı açık unutunca polisten yardım istedi ViDEO

    Ocağı açık unutunca polisten yardım istedi #1

    Ocağı açık unutunca polisten yardım istedi #2

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