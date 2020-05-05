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    Ödemiş polisinden ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi

    Polisler, aralarında topladıkları para ile hazırladıkları erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 20:08
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    Ödemiş polisinden ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi

    İzmir'de, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, aralarında topladıkları parayla, ihtiyaç sahipleri için erzak kolileri hazırladı.

    VATANDAŞLARA TEK TEK DAĞITILDI

    Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen’in başlattığı kampanya kapsamında hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, teslim alan vatandaşlar da, polislere teşekkür etti.

    Ekipler ayrıca, 15 çocuğa da, bayramlık kıyafet ve ayakkabı alarak, ederek hediye etti.

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