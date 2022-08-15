Petrol
94.88
-3.33%
Euro
18.2759
-0.68%
Dolar
17.9545
0.12%
Altın
1.028
-1.03%
Borsa
2857
-0.25%
Bitcoin
437.746
0.11%
BTXN Coin
6.41
-0.62%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    ODTÜ'lü öğrencilerden Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde 'yol' protestosu

    ODTÜ'lü öğrenciler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) üniversite arazisi içinde yol çalışması yaptığı iddiasıyla belediye önünde eylem yaparak duruma tepki gösterdi.
    • 15.08.2022 - 19:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ODTÜ'lü öğrencilerden Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde 'yol' protestosu

    ODTÜ'lü yaklaşık 50 öğrenci, Bilkent- İncek Bulvar Yolu projesiyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

    Grup, proje ihalesinin tüm itirazlara rağmen yapıldığını ve 11 kilometrelik yolun 4,5 kilometrelik kısmının ODTÜ arazisinden geçtiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.

    Grup ellerinde, 'Ranta karşı bir aradayız', 'ODTÜ bizimdir', 'Doğa yaşam özgürlük' yazılı pankartları taşıyıp slogan attı.

    "ODTÜ'den geçen yol, bir rant projesidir"

    Eylemciler adına açıklamada bulunan bir ODTÜ üyesi, "Ankara'nın ana ulaşım planı mevcut değilken Bilkent- İncek Bulvar Yolu'nun yapılmasının herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır. Bilinen adı ile Doğramacı Bulvarı'nı tamamlayıcı nitelikte düşünülen yolu, kamunun gereksinimlerinden ziyade çıkar gruplarının ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. ODTÜ Ormanı, beton yığınına çevrilen Ankara'nın kalan son yekpare doğal yaşam alanı ve son büyük yeşil alanı durumundadır. ODTÜ'den geçen yol, bir rant projesidir. Ankara'nın son ekolojik yeşil alanı için Ankaralılarla birlikte mücadele ediyoruz" dedi.

    Grup, açıklama sonunda kendilerine çiçek vermek isteyen ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve beraberindekilere de tepki gösterdi.

    ODTÜ lü öğrencilerden Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yol protestosu #1

     

    "Belediyemizin halihazırda bir projesi yoktur"

    ODTÜ'lü öğrencilerin açıklamasının ardından basın mensuplarına konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ise ODTÜ'nün içerisinden geçen yol ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hali hazırda yapılmış herhangi bir ihale ve çalışma olmadığını ifade ederek, "Daha önce açılan yol, bizden önceki dönemde bir gecede açılan bir yoldur. Dolayısıyla belediyemizin halihazırda yapılmış bir ihalesi bulunmamaktadır" dedi.

    Çokakoğlu ayrıca, ODTÜ arazisine yüklenici firmanın kendilerinden habersiz taş almak için girdiğini daha sonra firmayı durdurduklarını söyledi.

    ODTÜ lü öğrencilerden Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yol protestosu #2

    ODTÜ lü öğrencilerden Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yol protestosu #3

    ODTÜ lü öğrencilerden Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yol protestosu #4

    ODTÜ lü öğrencilerden Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yol protestosu #5


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Konuşurken ağzına giren arıyı çiğnedi
    Dünya

    Konuşurken ağzına giren arıyı çiğnedi

    14 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    14 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir