Oğlu PKK'dan kurtulan baba, diğer aileler için direniyor

Oğlu PKK'dan kurtulan baba, diğer aileler için direniyor

20 yaşındaki oğlu terör örgütü PKK'dan kurtulan baba, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemini diğer aileler için sürdürüyor.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 136 ailenin, bekleyişleri sürüyor.

Evladı için direnen babalardan biri olan bedensel engelli Cemal E. de oğluna kavuşmak için gün sayıyor.

14 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Cemal E.'nin oğlu R.E.'nin, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasıyla eylem yapan ailelerden evlatlarına kavuşanların sayısı 14'e çıktı.

EVLAT HASRETİ SON BULUYOR

Güvenlik güçlerince yapılan işlemlerin ardından ailesiyle bir araya gelecek olan R.E.'nin babası Cemal E., mutlu haberi aldıktan sonra yaptığı açıklamada 9 aydır evlat hasreti çektiğini ve artık bu hasret biteceğini söyledi.

R.E.'nin, sorgusunun ardından ailesiyle buluşturulacağı öğrenildi.