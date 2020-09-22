Oğluna düğün yapan AK Parti'li vekile pandemi tedbiri ihlal cezası

Tedbirlere uymayarak oğlunun düğününe 1500 davetli çağıran, yasak olmasına rağmen yemek servisi yaptıran AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a 6 bin 360 TL idari para cezası verildi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli'de pandemi yasaklarını ihlal ederek oğluna düğün organize etmiş, kalabalık bir davetli kitlesine de düğünde yemek servisi yapmıştı.

Ülke genelinde yasağa uymayarak düğün yapan vatandaşlara cezalar kesilirken, bir vekilin oğluna geniş katılımlı bir düğün yapması tepkilere neden olmuştu.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Yaman, olaya ilişkin "Pişman değilim, oğlumu evlendirdim. Pandemi kurallarına da uydum. Hatta, davet etmek için aradığımda Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. O zaman yasak yoktu. Nikah töreninin yapıldığı alan 10 dönümlük bir arazi. Girişte iki arkadaşımız gelen herkesin ateşini ölçtü. Maskesiz kimseyi içeri almadık. 15 kişilik masalara en fazla 5-6 kişi oturttuk. Kalabalık olmasın diye arkadaşlarımı bile davet etmedim. Duyup gelenler oldu. Gelene ‘gelme’ diyemem ki. Nikâh bir saat 15 dakika sürdü. Yani 15 dakika aştık sadece. O da gelin ve damatla fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle oldu. Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler." açıklaması yapmıştı.

"1500 DAVETLİ VE İKRAM İÇİN AYRI AYRI CEZA VERİLDİ"

Cemil Yaman'a 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi uyarınca Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayalı olarak en üst sınırdan 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Milletvekili Yaman’a düğünler ile nikâhlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi ya da ikramının yasaklanmasına rağmen, düğünde davetlilere toplu yemek verildiği için aynı tutardaki idari para cezası iki kez uygulandı ve ceza 6 bin 360 TL oldu.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE CEZA ALDI

Dilovası Kaymakamlığı ayrıca düğünün yapıldığı işletmenin bağlı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, pandemi tedbirlerine aykırı davranılmasına göz yumduğu için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine göre Hıfzıssıhha Kurulu Kararına dayalı olarak en üst limitten ceza verdi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne de 1500 kişilik düğünde kişi ve süre sınırını aştığı ve her türlü yiyecek içecek servisi ya da ikramının yapılmasına göz yumduğu için toplam 6 bin 360 TL idari para cezası verildi.

YEMEK TEDARİKÇİSİNE DE 3 BİN 180 TL

Öte yandan yemek tedarikçisine ise her türlü yiyecek içecek servisi ya da ikramı yasaklanmasına rağmen, yemek servisi yaptığı için aynı Kanununa göre Hıfzıssıhha Kurulu Kararına dayalı olarak en üst limitten 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.

Oğluna düğün yapan AK Parti'li vekile pandemi tedbiri ihlal cezası VİDEO

AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, oğluna düğün yaptı