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- Oğlunun eğitimi için sobaya sakladığı para kül oldu
Oğlunun eğitimi için sobaya sakladığı para kül oldu
- İHA
- 29.06.2020 - 16:00
Çankırı'da engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, oğlunun eğitim masrafları için 15 bin TL biriktirdi.
Biriktirdiği parayı bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.
SOBAYI YAKTI, PARALAR KÜL OLDU
Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı.
Oğlunun eğitimi için sobaya sakladığı para kül oldu
AİLESİNE BAKAN KADIN YARDIM BEKLİYOR
Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta, Merkez Bankası'na da müracaat ederek yanan banknotların doğrulanması talebinde bulundu.
Tek başına ailesine bakan ve ne yapacağını şaşıran Hayta, yardım bekliyor.