Oğlunun eğitimi için sobaya sakladığı para kül oldu

Oğlunun eğitimi için sobaya sakladığı para kül oldu

Çankırı'da, oğlu ve engelli annesi için biriktirdiği parayı sobada saklayan kadın, ısınmak için ateş yakınca tüm birikiminden oldu.

Çankırı'da engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, oğlunun eğitim masrafları için 15 bin TL biriktirdi.

Biriktirdiği parayı bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.

SOBAYI YAKTI, PARALAR KÜL OLDU

Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı.

Oğlunun eğitimi için sobaya sakladığı para kül oldu

AİLESİNE BAKAN KADIN YARDIM BEKLİYOR

Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta, Merkez Bankası'na da müracaat ederek yanan banknotların doğrulanması talebinde bulundu.

Tek başına ailesine bakan ve ne yapacağını şaşıran Hayta, yardım bekliyor.