Öğrencilerin kredi ve bursları yatmaya başladı

Öğrencilerin kredi ve bursları yatmaya başladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Yükseköğrenim kredi ve burslarından yararlanan öğrenciler için bayram öncesi açıklama yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE

Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, bugün başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti.

3 GÜN İÇERİSİNDE TÜM ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ YATACAK

TC kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6" olanlar 29 Temmuz, "8" olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.