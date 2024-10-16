İHA
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz yıl 15 Kasım’da tahliye edilen Ogün Samast’ın, 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına devam ediliyor.
5. KEZ ADLİYEDE
Samast, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi’ne geldi.
Ogün Samast, bağlantı sonrasında öğle saatlerinde adliyeden ayrılarak evinin yolunu tuttu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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