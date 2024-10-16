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Ogün Samast duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi

Ogün Samast duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere bu sabah geldiği Trabzon Adliyesi'nden öğle saatlerinde ayrıldı.