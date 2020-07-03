Okullar 31 Ağustos'ta açılacak

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, okulların ne zaman açılacağını duyurdu.

2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, 81 ile gönderilen genelge ile duyuruldu.

Koronavirüs sebebiyle Bilim Kurulu tarafından okullardaki eğitim öğretime tedbiren ara verilmesi gerektiği tavsiyesinde bulunulmuştu.

Bu dönemde öğrencilerin, eş zamanlı olarak uzaktan eğitim aldığını belirten Mete, çeşitli destekleyici yayınları da süreç içerisinde sistemle bütünleştirdiklerini söyledi.

ÖĞRENCİLERE DESTEK KURSU

19 Haziran'da sona eren ders yılının ardından her alanda öğrencilerin yanında bulunmaya çalıştıklarını ifade eden Mete, öğrencilerin eksiklerini gördükleri derslerden destekleme yetiştirme kurslarına katılmalarını sağlayacak hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

ZİLLER 31 AĞUSTOS'TA ÇALACAK

Sağlıklı bir eğitim öğretim süreci için, eğitimi sekteye uğratmayacak alternatif durumlar üzerine de çalışıldığını vurgulayan Cengiz Mete, "Ders zilimizi 31 Ağustos'ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULUNUN ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLİYOR

Cengiz Mete, telafi eğitimlerinin ne şkeilde yapılacağının önemli bir mesele olduğuna dikkat çekerek, "Bu konuda farklı senaryolar üzerinde çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada; Yaptığımız araştırmalar, il müdürleriyle yapılan değerlendirmeler ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, değişen koşullar dikkate alınarak alternatiflerimizi hayata geçiriyoruz." cümlelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ DURUMA HAZIRLIKLIYIZ"

Cengiz Mete konuşmasına, "2020-2021 ders yılının 31 Ağustos tarihinde başlamasını, birinci dönemin ilk 3 haftasında bakanlığımızca hazırlanan eksik konu ve kazanım tablosu çerçevesinde, okullarımızda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait işlenemeyen derslerin eksik konu ve kazanımlarının giderilmesini, yine bu çalışmaların yıl boyunca ve yapacağımız düzenlemelerle destekleme yetiştirme ve kurslarımızda sürdürülmesini planladık. Süreçte, okullarımızın her tür ve kademedeki haftalık ders çizelgeleri, öğrenim şekilleri, ders saatleri, süreleri, iş takvimi, ara tatilleri ile kazanım matrisleri dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek istisnai durumlara da hazırlıklıyız." cümleleriyle devam etti.

ARAŞTIRMALAR YAPILDI

Uzaktan eğitimin başladığı günden bu zamana, öğretmenlerin ve öğrencilerin ilk kez deneyimledikleri uzaktan eğitimin etkisine dair araştırmalar yürüttüklerini aktaran Cengiz Mete, "Bunlardan biri de Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Küresel Salgın Döneminde Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı İçin Beklentiler Araştırması'dır." şeklinde konuştu.

Araştırmaya 25 bin 567 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi, 41 bin 430 öğrenci ve 24 bin 489 veli olmak üzere toplam 93 bin 783 kişinin katıldığını belirten Mete, "Ülke ölçeğinde yapılan bu taramalar ve araştırmalar 2020-2021 eğitim öğretim yılı için alınması gereken tedbirler, yapılmasını gerekli gördüğümüz düzenlemeler ve yeni ihtiyaçlara göre alınacak kararlar için bizlere rehberlik etmektedir." diye konuştu.