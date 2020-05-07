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    Öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı

    Gaziantep'te öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişiye, 1053 lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 07.05.2020 - 11:57
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    Öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan A.Ş., öldürdüğü yılanı sosyal medya hesabından paylaştı.

    Sosyal medyadaki diğer kullanıcılar, paylaşım üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

    1053 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

    İhbar üzerine yılanı öldüren A.Ş. hakkında cezai işlem uyguladı.

    A.Ş.'ye, 'koruma altındaki yaban hayvanlarını avlamak' suçundan 1053 lira para cezası kesildi.

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