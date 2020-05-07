- En Son Haber
- İç Haber
- Öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
Öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
Gaziantep'te öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişiye, 1053 lira para cezası kesildi.
- DHA
- 07.05.2020 - 11:57
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan A.Ş., öldürdüğü yılanı sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medyadaki diğer kullanıcılar, paylaşım üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.
1053 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
İhbar üzerine yılanı öldüren A.Ş. hakkında cezai işlem uyguladı.
A.Ş.'ye, 'koruma altındaki yaban hayvanlarını avlamak' suçundan 1053 lira para cezası kesildi.