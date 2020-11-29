Ömer Çelik: Ali Mahir Başarır, şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor

Ömer Çelik: Ali Mahir Başarır, şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'li vekilin Türk ordusu hakkındaki ifadesine sert tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'te katıldığı bir programda, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.

Başarır'ın sözleri tepkilerin odağına oturdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'li vekile tepki gösterdi.

"TÜRK ORDUSU SATILMIŞ DİYEN ALİ MAHİR BAŞARIR..."

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor.





"EN GÜÇLÜ CEVABI VERECEĞİZ"

CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." diyerek, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"SİYASİ PROVOKASYONLARIN ORDUMUZU HEDEF ALMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz.

Kahraman Ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir. Siyasi provakasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz.

Suriye’de, Libya’da ve Doğu Akdeniz’de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz.



"MİLLETİMİZDEN VE DEVLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Kardeş Azerbaycan’ın yanında olan askerlerimizin onurlu ve kahraman mücadelesi tarihi bir değere sahiptir.

Kahraman Ordumuzun mücadelesi dostlarımızı ve mazlumları sevindiriyor. Bu mücadelenin düşmanları ise husumet diliyle konuşuyor. TBMM Üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Bu şahıs milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir.

Siyasi provokatörler bu mücadeleyi çeşitli yollarla hedef alıyor. Kara propagandanın her türlü yöntemi kullanılıyor. Maalesef bu provokasyonların benzerleri ülkemizin içinden de geliyor. Eleştiri başka husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz."