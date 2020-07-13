Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kaçakçılara operasyon

Kilis'te 150 saka kuşu ile 50 muhabbet kuşu ve 14 bin 600 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'te Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsü açıklanmayan iki araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Kilis'te kaçakçılık operasyonu VİDEO



14 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, araçlarda gümrük kaçağı 14 bin 600 paket sigara ile 150 saka kuşu ve 50 muhabbet kuşu bulundu.



Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.