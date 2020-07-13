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    Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kaçakçılara operasyon

    Kilis'te 150 saka kuşu ile 50 muhabbet kuşu ve 14 bin 600 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
    • AA
    • 13.07.2020 - 14:22
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    Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kaçakçılara operasyon

    Kilis'te Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen plakası ve sürücüsü açıklanmayan iki araçta şüphe üzerine arama yaptı.

    Kilis'te kaçakçılık operasyonu VİDEO

    14 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

    Aramada, araçlarda gümrük kaçağı 14 bin 600 paket sigara ile 150 saka kuşu ve 50 muhabbet kuşu bulundu.

    Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

    Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kaçakçılara operasyon #1

    Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kaçakçılara operasyon #2

    Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kaçakçılara operasyon #3

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