Ordu ve Giresun'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durum raporunu yayınladı.
Paylaşılan raporda, Ordu ve Giresun İçin 'sarı kodlu uyarı' verildi.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ordu ve Giresun'un kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK
Bugün öğleden sonra başlaması beklenen yağışlar, yerel olarak etkisini gösterecek.
SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI
Gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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