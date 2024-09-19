Ordu ve Giresun'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra Ordu ve Giresun'un kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durum raporunu yayınladı.

Paylaşılan raporda, Ordu ve Giresun İçin 'sarı kodlu uyarı' verildi.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ordu ve Giresun'un kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Bugün öğleden sonra başlaması beklenen yağışlar, yerel olarak etkisini gösterecek.

SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI

Gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.