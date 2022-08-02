Küçük yaştan beri hayalini kurduğu ehliyeti alan 61 yaşındaki kadın, kurs çalışanlarını gururlandırdı.

Eğitimin yaşı olmadığını ispatlayan kadın, hayali olan ehliyete kavuştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Habibe Şen, küçüklüğünden beri otomobil kullanmayı hayal ediyor.

Bu doğrultuda hayallerini gerçekleştirmek isteyen Şen, ehliyet almak için sürücü kursuna kaydoldu.

Sınavlarını başarıyla geçti

Bir süre gördüğü eğitimin ardından sınava giren 61 yaşındaki kadın, başarıyla geçtiği sınavların ardından ehliyet almaya hak kazandı.

İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvuran Şen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ehliyetini teslim aldı.

İki çocuk ve dört torun sahibi Habibe Şen, İstanbul'da çalışıp emekli olduktan sonra eşi Emin Şen ile memleketi Ordu'ya döndüklerini söyledi.

Ordu'da 61 yaşındaki kadın çok istediği ehliyeti aldı VİDEO

"61 yaşında ehliyet aldı"

Eşine yaklaşık 5 yıl önce MS tanısı konulduğunu belirten Şen, "Bu nedenle ihtiyaç duyduğum için 61 yaşında ehliyet aldım. Biraz da arkadaşlarımın tavsiyesine uyarak, kendim de isteyerek aldım. Kısmet bugüneymiş." dedi.

"İmrenmekten ziyade bir heves"

Şen, küçüklüğünden itibaren araç kullanmak istediğini dile getirerek, "Yani ben de kullanmak istiyordum. İmreniyordum, aslında imrenmekten de ziyade bir heves. Bakıldığında bu bir ihtiyaç." diye konuştu.

"Eşim nasıl kullanması gerektiğini öğretiyordu"

Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle araca köyde daha çok ihtiyaç oluyor. Ehliyet almadan önce eşim nasıl kullanması gerektiğini öğretiyordu. İnşallah otomatik araç aldığım zaman daha iyi kullanacağım. Çocuklarım da sürekli ehliyet almamı söylüyordu. Eşim de şimdi rahatsız olduğu için biraz daha gayret ettim. İlk girişte sınavı geçtim ve ehliyetimi aldım." dedi.

"İstedikten sonra her şey olur"

Şen, kadınlara tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti: "Eğitimin yaşı yok. İstedikten sonra her şey olur. Bazen 'Bizim işimiz değil.' diyerek geri çekiliyorlar. Aslında hepimizin işi. Yani genç olsun, yaşlı olsun, orta yaş olsun. Sonuçta ihtiyaç. Şu anda anlıyorum, ehliyetin çok ihtiyaç olduğunu." dedi.

"Bizi çok gururlandırdı"

AA'nın aktarımına göre; sürücü kursunun sahibi Ömer Keleş ise kursa bazen sürpriz adayların da geldiğini belirterek, "Eğitimin yaşı olmadığını gösteren Habibe Hanım'a öncelikle çok teşekkür ediyorum. 61 yaşında ehliyet alarak bizi çok gururlandırdı. Eğitim süreci de çok güzel ve eğlenceli geçti. Diğer insanlara da örnek olmasını diliyorum." dedi.