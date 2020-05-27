Ordu'da 8 kişilik aile koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören 8 kişilik aile, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu salgın tablosunda durum, her geçen gün iyiye gidiyor.

Hastanede tedavi gören hastalar sağlığına kavuşarak taburcu ediliyor.

AİLE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Ordu'da koronavirüs testi "pozitif" çıkan Ölmez Ailesi'nden 8 kişi, Altınordu ilçesindeki bir hastanede tedavi altına alındı.

Akciğer rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki Ali, engelli kızları Fatma ve Döndü ile oğlu Ali, gelini Menekşe, torunları 27 günlük İkra, 9 yaşındaki Eylül ve 13 yaşındaki Cemre Ölmez, uygulanan tedavi sonrası sağlıklarına kavuştu.

Aile bireyleri, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden evlerine uğurlandı.

"HEPİMİZ ÇOK İYİYİZ"

Menekşe Ölmez, aile olarak 10 gün önce koronavirüse yakalandıklarını belirtti.

Kendileriyle yakından ilgilenen tüm sağlıkçılara teşekkür eden Ölmez, "Bizlerle çok iyi ilgilendiler, ellerinden geleni yaptılar. Akciğer hastası kayınpederim, pankreas kanserini yenmiş birisi. O da koronavirüs tedavisine olumlu sonuç verdi, şu an çok iyi. Hepimiz çok iyiyiz." dedi.

Hastanenin iç hastalıkları uzmanı Dr. Mesut Şahin ise yaklaşık 10 gün önce gelen aile bireylerinin koronavirüs tanısıyla tedaviye alındığını ifade ederek, sürecin iyi geçtiğini ve şimdi de mutlu bir şekilde kendilerini taburcu ettiklerini belirtti.