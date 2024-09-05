Ordu’da 8 yaşındaki çocuk birinci kattan düştü: Burnu bile kanamadı Ordu’nun Ünye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında kardeşiyle oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek pencereden düşen çocuğun burnu bile kanamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ordu'da Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde, 8 yaşındaki Mert Ali G. kardeşiyle birlikte oyun oynamaya başladı.

CAMDAN YERE DÜŞEN ÇOCUĞUN BURNU BİLE KANAMADI

Bu sırada odada bulunan bazanın üstüne çıkan küçük Mert, açık pencere camından dengesini kaybederek yere düştü.

Bir mobilya firmasına ait içerisinde tahta parçası bulunan çuvalların üzerine düşen küçük çocuğun burnu bile kanamazken, çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle çocuk, kontrol amaçlı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, düşme anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)