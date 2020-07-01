Ordu'da 9 kez alkollü yakalandı:50 yıl ehliyetsiz kalacak

Altınordu ilçesinde, polis ekipleri bir aracı şüphelenerek durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücü D.E.'nin 3.26 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz olarak araç kullanırken yakalanan D.E. yapılan kontrolde alkollü çıkınca, daha önce de alkollü araç kullandığı ve ceza yediği ortaya çıktı.

EHLİYETİNE 50 YIL SÜREYLE EL KONULDU

9. kez alkollü olarak yakalanan D.E.'nin ehliyetine, 50 yıl süreyle el konuldu.

2070'e kadar araç kullanamayacak olan sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 6147 TL cezai işlem uygulandı.

Kullandığı araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.