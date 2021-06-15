Bir fırında üretilen ve tezgahları süsleyen ay-yıldız figürlü ekmekler büyük ilgi görüyor.

Ordu’nun Kumru ilçesinde 12 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren fırında, Türk bayrağının simgesi olan ay-yıldız ve şehrin simgesi olan fındık figürleri ekmek üzerine işlendi.

İşletme sahibi Adem Çöloğlu, ay-yıldızlı ve Ordu’nun simgesi olan fındık figürlü ekmeklerin ilgi gördüğünü belirterek, “Halktan büyük bir ilgi gördü. Burada fındık figürlü ekmekleri yapmamızdaki amacımız, Ordu’yu ve ilçemizi tanıtmak, ay-yıldızlı ekmekleri yapmamızdaki amacımız ise milli duygularımızı yansıtmak olmuştu, çok güzel ilgi gördü.” dedi.

“BAYRAĞIMIZ ALLAH’A ŞÜKÜR HER YERE ÇOK YAKIŞIYOR”

Ay-yıldızlı ekmeklerin üretimini yapan Ufuk Yığın isimli 38 yıllık fırıncı, Türkiye üzerinde oynanan olaylara tepki göstermek adına, birlik ve beraberliği sağlamak için böyle bir fikre başvurduğunu söyledi.

Yığın, “Türk bayrağımızı ekmek üzerinde işlemek istedim. Bayrağımız, Allah’a şükür her yere çok yakışıyor.” şeklinde konuştu.

Ordu’da ay-yıldız figürlü ekmekler VİDEO

EKMEKLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKİYORLAR

“Fırına girecek ekmeğin üzerine şablon yardımıyla un eliyorum.” diyen Yığın, “Şu an farklı fırınlarda da görmedim. Müşterilerimizin tepkisi güzel, yoğun oluyor, bazen yetiştiremiyoruz. Fotoğraf çekenler oluyor.” ifadelerine yer verdi.