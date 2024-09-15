Ordu'da balkonda otururken başına yorgun mermi düştü

DHA
Yorgun mermi dehşetinin son adresi Ordu oldu.
Saat 20.00 sıralarında Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi Tepekışla Sokakta meydana gelen olayda, evinin balkonunda oturan Ali Duran Şeker, başına isabet eden yorgun mermi ile yığıldı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Şeker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Duran Şeker, buradaki müdahalesi sonrası ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ali Duran Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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