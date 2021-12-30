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    Ordu'da bir kişi yamaç paraşütüyle ağaçta asılı kaldı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaç paraşütüyle Boztepe'den atlayan Fethi Akdoğan, rüzgara kapılarak ağaca takıldı. Akdoğan, 2,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 20:54
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    Ordu'da bir kişi yamaç paraşütüyle ağaçta asılı kaldı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde 530 rakımlı seyir terası niteliğindeki Boztepe'den yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştiren Fethi Akdoğan, pisten havalandıktan sonra kontrolünü kaybetti.

    RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULUP AĞACA TAKILDI

    Rüzgarın da etkisiyle havada savrulan Akdoğan, ağaca takıldı. Zabıta ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kurtarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine alana itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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    2,5 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

    Ekipler halat yardımıyla Akdoğan’ın bulunduğu yere indi. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma ile Akdoğan, ağaçtan indirildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Akdoğan, arkadaşının aracıyla uzaklaştı.

    Öte yandan bir itfaiye eri ise kurtarma çalışmaları sırasında hafif bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeciye sağlık görevlileri müdahale etti.

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