Ordu'da patlayan buzdolabı yangına sebep oldu

Ordu'da bir evde bulunan buzdolabında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'nde dün gece, Galip Y. isimli şahsa ait evden dumanların çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler yangını söndürdü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangının sebebi buzdolabı çıktı

İHA'nın haberine göre, yapılan incelemelerde ise yangının patlayan buzdolabından kaynaklandığı tespit edildi. Evde maddi hasar meydana gelirken, yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.



