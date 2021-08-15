Ordu’da cami hoparlörlerinden sel uyarısı

Meteoroloji ve AFAD’dan yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Ordu’daki 19 ilçede yağışlara karşı dikkatli olunmasına karşı cami hoparlörlerinden anons yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ordu için ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar olabileceğine dair uyarı geldi.

Olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istenirken, Ordu Valiliği de harekete geçti.

“LÜTFEN DİKKAT EDELİM”

Valilik kararıyla merkezi sistem ile 19 ilçedeki tüm camilerin hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Yapılan uyarıda, “Bugün ikindi vaktine doğru ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Fındık bahçelerinde çalışanlar ve harmanda fındığı olanlar da tedbirlerini alsınlar. Lütfen dikkatli olalım. Tuncay Sonel Ordu Valisi.” denildi.

Ordu’da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı VİDEO