Ordu'da çay hasatı başladı

Bölgede yaklaşık 40 yıldır üretimi devam eden çay, Perşembe ilçesinde yıllık 50 ton civarında hasat ediliyor.

Karadeniz çayının ana vatanı olan Rize’de hasat birkaç gün önce başlarken, Ordu’da ise fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve üretildiği de az bir kesim tarafından bilinen çay, bir nebze de olsa yüz güldürüyor.

YILLIK 50 TON ÇAY ÜRETİLİYOR

Ruhsatlı olarak sadece Perşembe ilçesinde yıllık ortalama 50 ton civarında üretilen çay, kilogramı yaklaşık 3 liradan satılıyor.

Uzun yıllardır üretilen çay, üreticileri tarafından hak etmediği değeri bulamadığı düşüncesiyle rağbet görmese bile bazı üreticiler her yıl hasatlarını devam ettiriyor.

Hasadı fındığa göre daha zor olan çayı toplamak için çalışan işçilerin ise günlük yevmiyelerinin 150 TL olduğu belirtiliyor.

Fındığın başkenti Ordu’da çay hasadı başladı

"ESKİDEN ÜRETİM ÇOKTU, İNSANLARA BASKI YAPTILAR"

Çay yetiştiricisi Mustafa Keskin, bu kesimde yaklaşık 2 buçuk ton çay hasatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır çay üretimini devam ettirdiklerini belirten Keskin, “Bazı sorunları oluyor. Çay bölgesi olmadığından bize pek fazla getirisi olmuyor. Eskiden üretim çoktu. İnsanların burada bir dönem çayını almadılar ve baskı yaptılar, o nedenle insanlar çaylarını söktü.” dedi.

İnsanların çay üretimini artık pek fazla yapmadıklarını söyleyen Naime Aydın ise günlük yevmiyeli olarak çay hasadının sürdüğünü, bölgedeki herkesin çay toplamayı bilmediğini söyledi.

"İKİNCİ HASAT DAHA VERİMLİ OLUR"

Mehmet Aydın, bahar hasadı yapılan çayın, kış mevsimden yaşanılan olumsuz hava şartları nedeniyle biraz düşük olduğunu belirterek, “İkinci toplamada biraz daha verimli olabilir. İnsanlar da karşılığını alır. Geçmişte insanların çayına kusur buldular, üreticiler de söktüler. Buralarda çay üretiminin çoğaltılması lazım.” diye konuştu.