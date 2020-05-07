Ordu'da çiftçi taşları oyup, sanat eserine dönüştürüyor

15 yıl önce doğadan topladığı taşları oyarak, şekil veren şahıs; araba, ev, heykel, cami, villa ve kale gibi yüzlerce maket eseri evinin bahçesinde sergiliyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çiftçi Celal Kaya (50), 15 yıl önce doğadan topladığı taşlara oyarak şekil vermeye başladı.

Taşlara keser ve çekiç ile şekiller veren Kaya, araba, ev, heykel, cami, villa ve kale gibi yüzlerce maket eser yaptı.

"ORTAYA ÇIKAN ŞEKİLLER ZİHNİMİ RAHATLATTI"

Sanatın bir dalıyla uğraşmanın insanın zihnini rahatlattığını söyleyen Celal Kaya, geçirdiği panik atak nedeniyle taş yontma sanatına başladığını belirtti.

Kaya, "Köyümden taş topladım ve bu taşlara şekiller verdim. Ortaya çıkan şekiller, zihnimi rahatlattı. Her zaman sanata bir merakım vardı, bunu keşfettim. Yaptığım eserleri de bahçemde sergilemeye başladım, burası da adeta bir açık hava müzesi gibi oldu. Şu ana kadar balık, cami, saray, villa, el değirmeni, taş arabaları, kale, heykel, vazo, araba, kayık, insan figürleri yaptım." dedi.

"BU GİBİ UĞRAŞLAR HERKESE FAYDA SAĞLAR"

Bu işin eğitimini almadığını belirten Kaya, "Hayal gücümü kullanarak, taşları birer sanat eserine çeviriyorum. Büyük taşları kullanarak, büyük figürler de yapmak istiyorum. Aslında bu gibi uğraşlar herkese fayda sağlar, baş oturmaktansa bir şeyler yapabiliriz. Özellikle şu günlerde koronavirüs salgınından dolayı herkes evinde, bu dönemde resim çizebilirsiniz, şiir yazabilirsiniz. ‘Bunaldım, dışarı çıkmak istiyorum’ demek yerine sanatın bir dalını öğrenebilirsiniz.” dedi.

Celal Kaya, yaptığı eserleri evinin bahçesinde sergiliyor.