Ordu'da denize girişler yasaklandı

DHA

Rip akıntısı, özellikle Karadeniz sahillerinde denize girenleri tehdit ediyor.

Hava sıcaklıkları düştüğünde artan dalgalarla birlikte akıntıya sürüklenme tehlikesi de daha fazla artıyor.

Karadeniz'e kıyısı olan Ordu'da vatandaşlar uyarıldı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı.

Valilikten açıklama

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın uyarısı doğrultusunda; rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar ve sahillerimizdeki rip akıntısı nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 9 Eylül 2023 (bugün) yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur.