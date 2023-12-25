Ordu'da dereye uçan araçtaki çift hayatını kaybetti Ordu'nun Kumru ilçesinde dereye uçan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

İHA

Ordu'nun Kumru ilçesinde Alaattin Bükü (57) yönetimindeki 61 AR 844 plakalı otomobil, Erikçeli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu..

Çift yaşamını yitirdi

Aileden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucu dereye düştüğü belirlenen otomobil, iş makineleri yardımıyla dereden çıkartıldı.

Kazada sürücü ve eşi Nuray Bükü'nün (56) hayatını kaybettiği belirlendi. Bükü çiftinin öğlen saatlerinde Ünye ilçesine cenazeye gitmek için yola çıktığı ve kendilerinden haber alınamadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)