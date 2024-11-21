Ordu’da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İHA
Ordu'da Karadeniz-Akdeniz Yolu Mesudiye ilçesi Topçam mevkiinde, Musa Doğan idaresindeki talaş yüklü 33 ATA 990 dorse plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Tırın devrilmesiyle birlikte sürücü Doğan araçtan fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde devrilen aracın altında kalan sürücü Musa Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Doğan'ın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Doğan'ın Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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