Ordu'da down sendromlu gençler kafede çalışıp sosyal hayata katılıyor

Ordu'da hizmet vermeye başlayan "Menekşe 52+1" adlı kafede çalışan 15 down sendromlu genç, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Ordu'da Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, down sendromluların topluma kazandırılması, sosyalleşmeleri açısından çeşitli faaliyetler yürütüyor.

"Kafemizin esas amacı ve misyonu dezavantajlı özel çocuklarımızın hayata katılımlarını sağlamak"

Bu projelerden birisinin ise down sendromluların çalıştığı kafe olduğunu, bir süredir inşaat halindeki kafenin açıldığını belirten Tören, "Bu kafe bir ticari işletme gibi görünse de esas amacı ve misyonu dezavantajlı özel çocuklarımızın hayata katılımlarını, adapte olmalarını ve toplumla etkileşimlerini artırmak." dedi.

"Mutfağımızın en önemli menüsü sevgi"

AA'nın haberine göre Tören, kafenin, kentte yaşayan down sendromlu gençlerin evlerinden sonraki ilk mekanları olacağını ifade eden Tören, "Biz burada kendilerine sevgiyi mayalama fırsatı veriyoruz. Mutfağımızın en önemli menüsü sevgi. Aileler böyle bir mekanın ilimize kazandırılmasından son derece memnun. Bizler de böyle bir imkan sunduğumuz için oldukça mutluyuz." diye konuştu.

Gençlerin çalışırken çok heyecanlı olduğunu gördüklerini dile getiren Tören, bazı belediye personelinin de bu gençlere mesai arkadaşlığı yapacağını kaydetti.

"Burada çalışmaktan çok memnunum"

Yeni Mahalle'deki kafede çalışan Melek Sima Gürkan ise böyle bir yerde çalışma hayali olduğunu belirterek, "Allah'a şükürler olsun, isteğime kavuştum. Bunun için çok mutluyum. Burada sunum yapacağım. Çay ve kahve yapacağım." dedi.

Melike Güler de burada çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Para kazanmak, ekmek parası kazanmak ve aileme katkı sunmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah çok daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

"Onlar burada her şeyin en iyisini başarabilirler"

Melike Güler'in annesi Nurşen Güler, kafenin açılmasına vesile olanlara teşekkür ederek, böyle bir yerin çocuklar için ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmalarını istediklerini kaydeden Güler, "Biz istiyoruz ki hayatları boyunca bize bağlı kalmasınlar. Onlar burada her şeyin en iyisini başarabilirler. Anne olarak çocuğuma güveniyorum." açıklamasında bulundu.

Ziynet Yaşar da Ordu'da çocuklarının geleceği düşünülerek açılan kafenin çok faydalı olacağını vurgulayarak, Oğlum burada çalıştığı için ayrıca mutlu. İnşallah onlara bu mekan çok fayda sağlayacak." dedi.

Tülin Baykan ise çocuklarının kafeye geldikçe mutlu olduklarını ve sosyalleştiklerini söyledi.