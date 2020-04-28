Ordu'da evli çift koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören 58 yaşındaki evli çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan hastalar, tek tek taburcu ediliyor.

EVLİ ÇİFT TABURCU EDİLDİ

Ordu'nun Fatsa ilçesinde koronavirüse yakalanan 58 yaşındaki Aynur ve Hasan Deniz çifti tedavilerinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

14 gün boyunca birbirlerini görmeyen çift hastaneden ayrılırken sağlık görevlilerine teşekkür etti.

"EŞİMİ SAĞLIKLI GÖRDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Eşini 14 gün sonra ilk defa gören ve çiçek vererek koronavirüsü yendikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Hasan Deniz, “Eşimi tekrar sağlıklı bir şekilde gördüğüm için çok mutluyum. Çok şükür olsun ki sağlığımıza kavuştuk. Allahıma binlerce şükür olsun. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Çok güzel ve sağlıklı bir ortamda bizlerle ilgilendiler. Hastanede tüm tedavilerimizi yaptılar. 14 gün sonra taburcu oluyoruz. Bu süre zarfında sıkıntılı günlerimiz oldu. Atlattık ve evdeki izolasyon zamanımız bittiği gün sonrası tam anlamıyla eski günlerimize döneceğiz.” dedi.

"EŞİMİ İLK GÖRDÜĞÜMDE TANIYAMADIM"

Koronavirüsü atlatan Aynur Deniz ise “Son nefeste buraya geldim diyebilirim. 7 gün yoğun bakım sürecim geçti. Çok iyi şekilde sağlık çalışanlarımızın ilgi ve alakası ile bakımım gerçekleşti. Çok şükür şimdi çok iyiyim ve rahatça nefes alabiliyorum. İçten ateşlenme oldu, dıştan hiç ateş çıkmadı bende. Test yaptırdım ve sonuçta negatif çıkınca rahatlamıştım. Sonrasında evime gittim. Evde bir süre sonrası vücut ağrısı, göğsümde çok büyük bir ağrı ve aşırı terleme oldu. Ömrümde hiç bu kadar terlememiştim. Nefes alamıyor, parmağı dair oynatamıyordum. Eşimi 14 gün sonra ilk defa gördüm ve ilk gördüğümde tanıyamadım. Bana çiçek vererek karşılamasından da son derece mutlu oldum. Çok şükür şimdi iyiyiz. Herkese tavsiyem çok dikkatli olsunlar ve sosyal mesafelere dikkat etsinler.” dedi.

"EŞLER BİRBİRLERİ İLE KAVUŞTU"

Hastane yoğun bakım hemşiresi Saliha Bahadır ise Aynur ve Hasan Deniz çiftinin hastaneye geldiklerinde durumlarının ciddi olduğunu belirterek, “Aynur Hanım, Hasan Beye göre daha ağır bir hastamızdı. Gerekli müdahaleleri ve tedavileri yaptık. 7 günlük yoğun bakım süreci sonrasında diğer 7 gün servisimizde tedavilerini devam ettirdik. Bu süreç sonunda eşler birbirleri ile kavuştular. Hepimiz çok mutlu olduk.” dedi.