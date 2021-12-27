Ordu'da evsiz yaşlı adama valilik sahip çıktı

Altınordu ilçesinde sağlıksız koşullarda, derme çatma evde yaşadığı tespit edilen yaşlı adam otele yerleştirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi Merkez Sokak'ta Mehmet Olkun'un (65) derme çatma evde sağlıksız koşullarda yaşadığını gören bazı vatandaşlar durumu Ordu Valisi Tuncay Sonel'e bildirdi.

VALİLİK EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ

Bunun üzerine Vali Sonel, Olkun'un kaldığı eve jandarma ekipleri ile İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yöneticilerini yönlendirdi.

YAŞLI ADAM OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Bir süre sonra eve ulaşan ekipler, Mehmet Olkun'u alarak Ordu Valiliği'nin evsiz vatandaşların kışı geçirmeleri için kiraladığı otele yerleştirdi.

''DEVLETİMİZ KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR''

Vali Sonel, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Mehmet amcamızın tek başına olumsuz şartlarda yaşadığı yerin bilgisi bu gece bize iletildi. Altınordu Kaymakamımız Erkan (Karahan) kardeşim ve kahraman jandarmamız olaya hemen müdahil oldu. An itibariyle anlaşmalı olduğumuz otele yerleştirildi. Devletimiz kimsesizlerin kimsesidir."