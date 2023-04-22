Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan çift yaşamını yitirdi Ordu’da hastaneye giderken kontrolden çıkan otomobillerinin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti.

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Mavievler Sitesi mevkiinde, Sani Erkek yönetimindeki 34 HB 5276 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Hastaneye yetişmeye çalışırken canlarından oldular

Kazada araç sürücüsü Sani Erkek olay yerinde, eşi Gülizar Erkek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sani Erkek'in, eşi Gülizar Erkek'i rahatsızlığından dolayı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Çiftin 3 çocuklarının bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.