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    Ordu’da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı

    Ordu'da kar sularının erimesiyle taşan rögar, heyelana neden oldu. Heyelanın ardından bir sitenin istinat duvarı yıkıldı, 3 binadaki 15 daire ve 3 iş yeri tedbir amaçlı tahliye edildi.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 18:28
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    Ordu’da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı

    Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Samur Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, 3 bloklu ve 36’şar daireli Kınalı Kent Sitesi önünde bulunan rögar, taşarak perde altından akmaya başladı.

    Sitenin perde duvarı altından taşan suların etkisiyle oluşan heyelan, alt kısımda bulunan eve ulaştı. Olaya, Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ) ekipleri ile Kumru Belediyesi ekipleri müdahale etti.

    3 BİNADA 15 DAİRE İLE 3 İŞ YERİ BOŞALTILDI

    Oluşan heyelanın ardından dün alt kısmı boşalan Kınalı Kent Sitesi’nin istinat duvarı bugün yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, alanda çalışma başlattı.

    Ekipler alanda güvenlik çemberi oluştururken, istinat duvarının yıkıldığı sitenin alt caddesinde bulunan 3 binada toplam 15 daire ile 3 iş yeri boşaltıldı.

    Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AFAD görevlileri ve yetkililer, heyelanın yaşandığı alanda inceleme yaptı.

    Ordu’da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı #1

    Ordu’da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı #2

    Ordu’da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı #3


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