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Ordu’da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı

Ordu’da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı

Ordu'da kar sularının erimesiyle taşan rögar, heyelana neden oldu. Heyelanın ardından bir sitenin istinat duvarı yıkıldı, 3 binadaki 15 daire ve 3 iş yeri tedbir amaçlı tahliye edildi.