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    Ordu'da iki mahalle karantinaya alındı

    Kabataş ilçesine bağlı Beylerli ve Kuzköy Mahalleleri, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 21:01
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    Ordu'da iki mahalle karantinaya alındı

    Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kabataş ilçesine bağlı Beylerli ve Kuzköy Mahallelerinde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

    MAHALLE KARANTİYA ALINDI

    Açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararının alınmasının gerekli olduğuna yer verildi.

     

     

     

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