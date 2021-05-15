Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
419.210
-2.25%
EXEN Coin
36.30
1.99%
17ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 17 C

    Ordu'da ırmakta boğulmaktan kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti

    Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçip, arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Aziz Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 01:44
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 01:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da ırmakta boğulmaktan kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti

    Gürgentepe ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’nde bulunan Kuşluğan Irmağı’nda Aziz Yılmaz(24) ve arkadaşları, serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra Yılmaz, akıntıya kapılarak sürüklendi.

    ARKADAŞLARI KURTARDI

    Boğulma tehlikesi geçiren Yılmaz, arkadaşları tarafından sudan çıkartıldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, önce Gölköy Devlet Hastanesi’ne ardından da Ordu'da özel bir hastaneye kaldırdı. Yılmaz, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

    Ordu da ırmakta boğulmaktan kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti #1

    Ordu da ırmakta boğulmaktan kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir