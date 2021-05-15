Ordu'da ırmakta boğulmaktan kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçip, arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Aziz Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gürgentepe ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’nde bulunan Kuşluğan Irmağı’nda Aziz Yılmaz(24) ve arkadaşları, serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra Yılmaz, akıntıya kapılarak sürüklendi.

ARKADAŞLARI KURTARDI

Boğulma tehlikesi geçiren Yılmaz, arkadaşları tarafından sudan çıkartıldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, önce Gölköy Devlet Hastanesi’ne ardından da Ordu'da özel bir hastaneye kaldırdı. Yılmaz, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.