Ordu'da itfaiye ekipleri 'bal' gibi operasyon düzenledi

Ünye'de sokak lambasına yuva yapan bal arıları, itfaiye tarafından kovana yerleştirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi'nde, bal arıları sokak lambasına yuva yaptı.

Arıların zamanla çoğaldığını gören bir vatandaş kovan alarak, arılara yuva yapmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

KORUYUCU KIYAFETLE ARI OPERASYONU

Arılardan korunmak için koruyucu elbiselerle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokak lambasına yuvalanan arıları çuvala doldurdu.

Çevredeki diğer vatandaşların şaşkın bakışları arasında bal arılarını almak için çabalayan ekiple,r zaman zaman zor anlar yaşadı.

ÇEVREDEKİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Ekiplerin müdahalesi sırasında çevreye yayılan bal arıları yoldan geçmekte olan bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çuval içerisinden kovana koyulmasının ardından herkes rahat bir nefes aldı.

ARILAR YENİ YUVASINDA

İş yerinin çatısına kovanla konulan bal arıları ise şimdi yeni yuvalarında yaşamaya devam edecek.

















