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    Ordu'da kaldırıma çıkan araç 3 kişiyi yaraladı

    Ünye'de bir otomobil kaldırıma çıkarak önce ağacı devirdi, ardından 3 kişiye çarparak yaraladı. Kaza anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 19:29
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    Ordu'da kaldırıma çıkan araç 3 kişiyi yaraladı

    Ordu’nun Ünye ilçesinde, Hanboğazı Mevki Akkuş- Niksar Caddesi'ne dönen ve ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Selim Özbaş idaresindeki otomobil önce kaldırıma, ardından kaldırımda duran ağaca çarp durabildi.

    Ordu'da kaldırıma çıkan araç 3 kişiyi yaraladı VİDEO

    3 YAYA YARALANDI

    Özel bir bankanın önünde kaldırımda bisikletiyle ilerlemekte olan Emre Alkış, diğer yayalar Şükriye Güneş Fidan ve İlknur Adalı’ya da çarparak yaralanmasına yol açtı.

    Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ardından Ünye Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ordu'da kaldırıma çıkan araç 3 kişiyi yaraladı #1

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Kazanın olduğu bölgede bir iş yerinin güvenlik kamerası kaza anını kaydetti. Görüntülerde araç sürücüsünün hızla kaldırıma çıktığı ve ardından ağaca çarparak kaldırımda bulunan biri bisikletli çocuk 3 kişiye çarptığı görülüyor.

    Ordu'da kaldırıma çıkan araç 3 kişiyi yaraladı #2

    Ordu'da kaldırıma çıkan araç 3 kişiyi yaraladı #3

    Ordu'da kaldırıma çıkan araç 3 kişiyi yaraladı #4

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