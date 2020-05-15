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    Ordu'da kazada yaralanan polis, hayatını kaybetti

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 15.05.2020 - 07:51
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    Ordu'da kazada yaralanan polis, hayatını kaybetti

    15 gün öce kendi aracıyla seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hüseyin Cengiz, yaşama 15 gün tutunabildi.

    ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

    Tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybeden Cengiz, sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Cengiz için Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleyecek.

    Polis memuru yaşam savaşını kaybetti -1

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