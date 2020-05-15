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- Ordu'da kazada yaralanan polis, hayatını kaybetti
Ordu'da kazada yaralanan polis, hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- İHA
- 15.05.2020 - 07:51
15 gün öce kendi aracıyla seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hüseyin Cengiz, yaşama 15 gün tutunabildi.
ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU
Tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybeden Cengiz, sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Cengiz için Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleyecek.