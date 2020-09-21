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    Ordu’da koronavirüslü baba, kızını camın arkasından seviyor

    Koronaya yakalanan ve evinde karantinada bulunan bir babanın, 2 yaşındaki kızını camın arkasından sevdiği anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 21.09.2020 - 09:33
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    Ordu’da koronavirüslü baba, kızını camın arkasından seviyor

    Koronavirüs salgının artış gösterdiği son günlerde yürekleri sızlatan görüntüler de ortaya çıkıyor.

    Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve koronavirüs teşhisi konulan Erdal Dalar, evinde karantinaya alındı.

    Yaklaşık 9 gündür karantinada bulunan Dalar, özlem duyduğu 2 yaşındaki kızı Fatma Hafsa'yı ise camın arkasından seviyor.

    BABASINA SARILMAYI BEKLİYOR

    Camın arkasına gelerek babasına seslenen Fatma Hafsa da, babasına sarılacağı günü dört gözle bekliyor.

    İzolasyonun cumartesini günü biteceğini söyleyen baba, bundan sonraki günlerde ailesi başta olmak üzere bu salgından korunmak için daha ciddi bir savaş vereceğini söyledi.

    Ordu’da koronavirüslü baba, kızını camın arkasından seviyor

    Ordu’da koronavirüslü baba, kızını camın arkasından seviyor #1

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