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    Ordu'da kuraklığa karşı 48 gölet yapıldı

    Ordu'da iklim değişikliğine bağlı oluşabilecek kuraklık tehlikesine karşı 48 göletin yapımı bitirildi.
    • AA
    • 06.03.2022 - 05:09
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    Ordu'da kuraklığa karşı 48 gölet yapıldı

    Dünya, iklim değişikliği ile mücadeleyi artırırken, Türkiye'de de bu yönde çalışmalar deveam ediyor.

    Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, içme suyu depolama kapasitelerinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

    19 İLÇEDE 48 GÖLET OLUŞTURULDU

    Küresel ısınmaya bağlı oluşabilecek kuraklık tehlikesine karşı 19 ilçede 48 göletin yapımı tamamlandı. Özellikle yaz aylarında susuzluğa karşı çözüm olacak göletler, yapılan denemelerin ardından hizmete alındı.

    Ordu da kuraklığa karşı 48 gölet yapıldı #1

    KURAKLIK TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

    Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçelerde oluşturdukları gölet ve su alma yapıları ile kuraklık tehlikesine karşı önlem aldıklarını vurguladı.

    Ordu da kuraklığa karşı 48 gölet yapıldı #2

    SU KAYNAKLARI ÇEŞİTLENDİRİLECEK

    Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak su kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden itibaren başlattığımız çalışmalar ile toplam 48 göleti tamamlayarak hizmete sunduk. Ekiplerimiz yaşanması muhtemel kuraklık için önceden tedbirleri almaya ve bu konuda çözüm üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Ordu da kuraklığa karşı 48 gölet yapıldı #3

    Ordu da kuraklığa karşı 48 gölet yapıldı #4

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