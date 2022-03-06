Ordu'da kuraklığa karşı 48 gölet yapıldı

Ordu'da iklim değişikliğine bağlı oluşabilecek kuraklık tehlikesine karşı 48 göletin yapımı bitirildi.

Dünya, iklim değişikliği ile mücadeleyi artırırken, Türkiye'de de bu yönde çalışmalar deveam ediyor.

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, içme suyu depolama kapasitelerinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

19 İLÇEDE 48 GÖLET OLUŞTURULDU

Küresel ısınmaya bağlı oluşabilecek kuraklık tehlikesine karşı 19 ilçede 48 göletin yapımı tamamlandı. Özellikle yaz aylarında susuzluğa karşı çözüm olacak göletler, yapılan denemelerin ardından hizmete alındı.

KURAKLIK TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçelerde oluşturdukları gölet ve su alma yapıları ile kuraklık tehlikesine karşı önlem aldıklarını vurguladı.

SU KAYNAKLARI ÇEŞİTLENDİRİLECEK

Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak su kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden itibaren başlattığımız çalışmalar ile toplam 48 göleti tamamlayarak hizmete sunduk. Ekiplerimiz yaşanması muhtemel kuraklık için önceden tedbirleri almaya ve bu konuda çözüm üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.