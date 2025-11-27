Abone ol: Google News

Ordu'da kuyumcuyu soyan zanlı tutuklandı

Fatsa ilçesinde silahla girdiği kuyumcudaki çalışanı etkisiz hale getirip 170 adet altın bilezik çalarak kayıplara karışan ve Diyarbakır'da yakalanan özel harekat polisi sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 23:13

Ordu'da Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk isimli iş yerinde 25 Kasım'da meydana gelen olayda silahlı bir soyguncu, iş yeri çalışanını bağlayıp 170 adet altın bileziği çaldıktan sonra kayıplara karışmıştı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLDUĞU BELİRLENEN ZANLI TUTUKLANDI

Zanlının, Diyarbakır'da özel harekat polisi olarak görev yapan C.Y. (28) olduğunu tespit edilmesinin ardından zanlı Diyarbakır'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

