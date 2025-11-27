Ordu'da kuyumcuyu soyan zanlı tutuklandı

Ordu'da Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk isimli iş yerinde 25 Kasım'da meydana gelen olayda silahlı bir soyguncu, iş yeri çalışanını bağlayıp 170 adet altın bileziği çaldıktan sonra kayıplara karışmıştı.
ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLDUĞU BELİRLENEN ZANLI TUTUKLANDI
Zanlının, Diyarbakır'da özel harekat polisi olarak görev yapan C.Y. (28) olduğunu tespit edilmesinin ardından zanlı Diyarbakır'da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.