- En Son Haber
- İç Haber
- Ordu'da otel inşaatında göçük meydana geldi
Ordu'da otel inşaatında göçük meydana geldi
Enkaz altından çıkarılan 1 işçi yaralanırken, ekipler, moloz yığını altına kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
- DHA
- 14.06.2020 - 21:12
Ordu'da akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.
Göçük nedeniyle 2 işçi yaralanırken, diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
1 İŞÇİ YARALANDI, DİĞERİ ARANIYOR
Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan 1 işçiye yaralı ulaşıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Moloz yığını altında kalan diğer işçinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Geniş güvenlik önlemlerinin aldığı inşaat alanında, ekiplerin çalışmaları sürüyor.