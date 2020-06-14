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    Ordu'da otel inşaatında göçük meydana geldi

    Enkaz altından çıkarılan 1 işçi yaralanırken, ekipler, moloz yığını altına kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 14.06.2020 - 21:12
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    Ordu'da otel inşaatında göçük meydana geldi

    Ordu'da akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

    Göçük nedeniyle 2 işçi yaralanırken, diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    1 İŞÇİ YARALANDI, DİĞERİ ARANIYOR

    Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan 1 işçiye yaralı ulaşıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Moloz yığını altında kalan diğer işçinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Geniş güvenlik önlemlerinin aldığı inşaat alanında, ekiplerin çalışmaları sürüyor.


    Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor / Ek fotoğraflar -1

    Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor / Ek fotoğraflar -2

    Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor / Ek fotoğraflar -3

    Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor / Ek fotoğraflar -4

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