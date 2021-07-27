Ordu'nun Fatsa ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış sonrası, yollarda su birikintileri oluştu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

YOLLARDA SU BİRİKTİ

İlçede, akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Sahil yolu ile ara sokaklarda görülen su birikintileri, zaman zaman sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, trafikte ise aksamalar meydana geldi.

BAZI VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ

Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan sağanak bazı vatandaşları tedirgin ederken, kimileri ise yağışa hazırlıksız yakalandı.

Ordu’da sağanak tedirgin etti VİDEO

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan Ordu Valiliğinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü’nün bildirdiği son ölçüm ve değerlendirmelere göre, bölgede görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27 Temmuz tarihi gece saatlerinde etkisini arttırarak devam edebileceğine dikkat çekildi.

"YARIN ETKİSİNİ AZALTMASI BEKLENMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada, “İlimiz ve çevrelerde çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olacağı tahmin edilmekte olup, yağışların 28 Temmuz günü ilk saatlerde etkisini azaltması beklenmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli ve şiddetli yağışlar nedeniyle görevli olan tüm kurum ve kuruluşların araç, gereç ve personelleri ile beraber meydana gelebilecek herhangi bir afet olayına karşı tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekilmişti.









