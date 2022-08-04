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    Ordu'da sahile deniz mayını vurdu

    Ordu'nun Ünye ilçesinde, sahile deniz mayını vurdu. Bölgeye ekipler sevk edilirken, mayının fünye ile patlatılarak imha edilmesi bekleniyor.
    • 04.08.2022 - 20:50
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    Ordu'da sahile deniz mayını vurdu

    Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi’ndeki kumsalda denize girenler, sahile yabancı bir cisim vurduğunu fark ederek, polise haber verdi.

    Sahile girişler yasaklandı

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yapılan incelemede yabancı cismin deniz mayını olduğunu belirledi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahile girişleri yasakladı.

    Deniz mayını sahile vurdu

    DHA'nın haberine göre, bölgeye Ordu ve Samsun'dan bomba imha ekipleri sevk edildi.

    Hangi ülkeye ait olduğu tespit edilmeye çalışılan deniz mayının fünye ile patlatılarak imha edilmesi bekleniyor.

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