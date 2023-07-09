Ordu'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü Ordu’da etkili olan sel sonrası ev ve işyerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı.

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İHA

Ordu'da etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel, şehir merkezinden geçen Bülbül Deresi taşma noktasına geldi.

Ev ve işyerlerini su bastı

Bu nedenle Bülbül Deresi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu Ordu’dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı, trafik farklı noktalardan sağlandı.

Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler dere ve köprülerin olduğu noktalarda iş makineleri ile çalışma başlattı.

Temizlik çalışması başlatıldı

Ekipler, derelerde biriken molozları iş makinesi yardımıyla temizledi. Ordu Büyükşehir ve Altınordu Belediyesi ekipleri sokak ve caddelerde temizlik çalışması başlattı.

Sokak ve caddelerde de su birikintileri yaşanırken vatandaşlar aniden etkili olan sağanak ile birlikte hayatın olumsuz etkilendiğini söylediler.

Ordu için meteorolojik uyarı yapılmıştı

Öte yandan Ordu Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda şu ifadelere yer verilmişti: